Le scene in Saltburn hanno fatto discutere, ma il gossip non s'è fermato lì. La complicità che i due attori hanno mostrato sul red carpet ha scatenato le voci di un flirt. Cosa c'è di vero? A parlarne è stato Keoghan in persona

Di Saltburn, si parla ormai da settimane. Il film, disponibile su Amazon Prime Video e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, ha fatto discutere per le sue scene di nudo e di sesso. C'è chi le ha trovate disturbanti, chi preferisce definirle intense. Chi pensa siano funzionali alla narrazione, chi le considera superflue. Tuttavia, il gossip più succoso non riguarda tanto il set. O la vita sul set. Riguarda piuttosto la realtà. Davvero i due protagonisti, Barry Keoghan e Jacob Elordi, hanno (o hanno avuto) un flirt?

La "confessione" di Barry Keoghan

Era dai tempi del tour promozionale di Belli e Dannati con Keanu Reeves e River Phoenix , che due attori (apparentemente) eterosessuali non mostravano atteggiamenti tanto amichevoli sul red carpet. Quando Keoghan ed Elordi si sono avvicinati fin quasi a baciarsi sul tappeto rosso della premiere losangelina, il gossip si è scatenato. Per usare un eufemismo. C'è davvero in corso un flirt? Ha chiesto il giornalista di GQ a Barry Keoghan. "Flirtiamo davvero", ha spiegato sorridendo l'attore. "Eravamo costantemente insieme, non solo per le telecamere e non solo alla premiere. Jacob è come un fratello per me, onestamente. Penso che quando ti senti a tuo agio con qualcuno, gli puoi stare vicino quanto vuoi, capisci cosa intendo? Abbiamo appena fatto un film in cui dovevamo baciarci. Guarda le scene che abbiamo girato. Devi sentirti a tuo agio". Queste le parole di Keoghan, che spengono sul nascere le voci di un flirt. E che testimoniano la nascita, e la crescita, di un'amicizia fraterna.