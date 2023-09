Alexandra Grant parla della sua relazione con Keanu Reeves

In esclusiva su People, l'artista cinquantenne ha raccontato della propria love story con il fidanzato attore di 59 anni. Lei ha partecipato ai Los Angeles Beverly Arts Icon Awards venerdì scorso senza Reeves. Le hanno domandato se è più difficile o più facile affrontare i red carpet da sola. Ecco cosa ha risposto



"L'aspetto positivo dell'innamorarsi da adulti è che avevo già costruito la mia carriera quando la mia relazione è iniziata", ha dichiarato in esclusiva a People. "Mi sento molto sicura assieme a lui sul red carpet. E mi sento sicura da sola. È interdipendente e indipendente nei modi migliori", ha aggiunto con tono più da filosofa che non da artista visiva.

Grant è stata onorata alla cerimonia e ha attraversato il red carpet da sola al The Four Seasons Hotel di Los Angeles.

Lei e il divo di Hollywood fanno coppia da anni. Hanno fatto il loro debutto pubblico nel 2019.



Uno dei rari momenti in cui Alexandra Grant parla della relazione con il divo Quando le è stato chiesto come lei e la star di John Wick - di cui inizialmente era solo amica e collaboratrice - interagiscono con gli ambienti professionali l'uno dell’altra, Alexandra Grant ha voluto condividere un momento particolare in cui riferisce di essersi sentita bloccata a livello creativo. "In un momento di frustrazione nella mia vita, ho detto una volta: 'A volte mi sento come una Maserati bloccata nel traffico', ho questo grande motore, ma, per una serie di motivi, non ho mai potuto farlo andare", queste le sue parole affidate a People. "E so che molte persone si sentono frustrate nella loro vita, che non sono in grado di far funzionare il loro motore. […] Penso che ogni persona creativa si senta in questo modo”.

Il motivo per cui Neo di Matrix ha dovuto saltare la cerimonia è legato al suo secondo lavoro: quello da rockstar. Doveva infatti suonare con la sua band Dogstar, come ha spiegato la sua compagna per giustificarne l’assenza.

"Sono davvero orgogliosa", ha detto del suo Keanu Reeves in versione musicale. "Sono una grande fan dei Dogstar. Ho avuto il grande piacere di andare al loro primo spettacolo pubblico e - perché ascoltavo l'ultimo album da molto tempo - ero una delle poche persone in pubblico che conosceva tutti i testi. È stato davvero bello. È divertente. È più che divertente. […] Ballavo su tutti i testi e poi ho guardato in giro e ho detto: 'Nessuno ha sentito l'album tranne me e poche persone'. È stato un vero piacere vedere i ragazzi tornare insieme, essere così creativi e solidali tra loro”.

Grant dice di essere "molto orgogliosa" e "felice" per la band alternative rock di Reeves, che si è riunita quest'anno per la prima volta in 20 anni.

"Sono contenta che possano farlo", dice, aggiungendo che pensa che sia "davvero fantastico che Keanu abbia la capacità di passare a essere un musicista" in mezzo allo sciopero della Writers Guild of America (WGA) e SAG-AFTRA.

"Hanno suonato e fatto prove e avevano già registrato la maggior parte dell'album prima dello sciopero", aggiunge. "Quello che ha aperto è stato più tempo per andare in tour”. approfondimento Keanu Reeves parla della fidanzata Alexandra Grant in un'intervista

Quello che Alexandra Grant ama di Keanu Reeves è… "Ciò che amo di Keanu e del nostro rapporto è che ci stiamo spingendo a costruire nuove strade", ha raccontato in esclusiva al magazine americano. "Vedere il modo in cui l'altro risolve i problemi è ispirante, come 'Oh, bene, ok, questo è un vicolo cieco. Come posso provare questa altra cosa?’”.

Sul conto della sua dolce metà ha solo parole di amore, stima e rispetto. "È una grande fonte di ispirazione per me", dice di Reeves. "È così creativo, è così gentile. Lavora così duramente”.

Grant aggiunge anche che "la narrazione è il cuore" di ciò che fanno sia lei che il suo compagno attore. "Il mio lavoro è molto più una performance privata, ma ho un testo che interpreto in studio in un dipinto, in un oggetto", dice. "Lui prende il testo in privato e poi lo trasforma in una performance in pubblico. C'è una relazione", e ancora: "Ci interessiamo delle persone e ci interessiamo dei personaggi”.

Da buona artista qual è, Grant ha paragonato i mondi creativi di lei e Reeves usando metafore e simbolismi. "Credo che ci siano molte somiglianze", ha affermato. "A volte mi sento come se, fare un film, come stiamo vedendo ora nello sciopero, sia una nave da crociera. Tutti dipendono da tutti gli altri. Non puoi andare da solo - essere un artista, forse all'inizio della mia carriera, era come stare su un kayak sul mare della creatività. Ora forse sono su un piccolo motoscafo, ma è comunque molto più agile”.



Le grandi differenze tra il suo lavoro e quello di Reeves "Per fare un film, sono necessarie centinaia di persone. Per essere un artista, no. Ne serve una. Hai bisogno di una comunità per portare il lavoro nel mondo, ma non per realizzarlo. Penso che parte dell'ispirazione sia dovuta alle differenze di scala”, spiega Grant per fare capire quali sono le differenze tra la sua professione e quella del partner.

Secondo Grant, la sua arte è "assolutamente" cambiata da quando ha iniziato a frequentare Reeves. "Ho avuto una visita in studio qualche anno fa e questa persona molto gentile, molto importante, ha detto: 'Vedo che il tuo lavoro è diventato più felice'", ricorda. "È vero. Siamo tutti esseri umani. Siamo animali. Stiamo esprimendo da dove siamo e certamente mi sento più felice. Penso che il lavoro sia più felice".