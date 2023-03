L'intervista e le risposte di Reeves sulla Grant

Reeves ha fatto della sua straordinaria semplicità uno dei tratti più rappresentativi della sua personalità da antidivo. Il modo in cui ha gestito fin da principio la sua love story con Alexandra Grant, visual artist americana classe 1973 (Reeves è nato nel 1964), è l'ennesima dimostrazione di quanto poco interessino all'attore nato in Libano la celebrità e le chiacchiere hollywoodiane.

Non è un caso, infatti, che neppure in questa stagione per lui importante, caratterizzata dalla promozione di John Week 4, la star abbia deciso di apparire in giro per gli Stati Uniti adottando un basso profilo che significa, per attori del suo calibro, anche evitare di calcare i tappeti rossi in coppia.

Alexandra Grant non c'è agli eventi legati al film ma è presente nella mente dell'interprete della saga action al punto da diventare la protagonista delle sue interviste.

Al magazine People che gli ha chiesto qual è stato il suo ultimo momento di beatitudine, l'attore ha risposto senza esitazioni che è stato certamente in compagnia della sua dolce fidanzata. La sua risposta è stata condita anche da qualche dettaglio - circostanza davvero inedita per il normalmente riservatissimo Reeves.

Il suo ultimo memento di vera gioia lo ha trascorso a letto col la Grant, a ridere e scherzare in totale sintonia.