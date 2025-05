Chris Brown arrestato a Manchester per aggressione a Londra nel 2023

Il cantante è stato arrestato in un hotel della città inglese con l'accusa di aver aggredito un produttore musicale nel 2023. L’episodio potrebbe compromettere il suo tour nel Regno Unito

Chris Brown è stato arrestato in un hotel di Manchester con l’accusa di “gravi lesioni personali”, legate a un episodio risalente a febbraio 2023. Secondo quanto riportano i media britannici, tra cui The Sun, il cantante R&B 36enne sarebbe stato fermato nelle prime ore del mattino dagli agenti della polizia metropolitana di Londra, mentre si trovava al Lowry Hotel, un albergo a cinque stelle della città. Il caso riguarda una presunta aggressione avvenuta in una discoteca di Londra durante il tour del cantante nel Regno Unito.

La denuncia del produttore Abe Diaw e i precedenti dell’artista L’accusa è stata presentata dal produttore musicale Abe Diaw, che ha riferito di essere stato colpito alla testa con una bottiglia da Chris Brown all’interno del Tape, un noto club della capitale britannica, e successivamente preso a calci e pugni mentre era a terra. L’uomo aveva riportato ferite tali da rendere necessario il ricovero in ospedale. L’episodio sarebbe avvenuto “senza apparente motivo”, secondo quanto riportato dal tabloid. Brown, noto anche per i suoi trascorsi giudiziari, era stato già condannato nel 2009 per aver aggredito la sua ex compagna, la pop star Rihanna, alla vigilia dei Grammy Awards. Approfondimento Chris Brown annuncia un tour per festeggiare 20 anni di carriera