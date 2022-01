Altri guai per Chris Brown, l'ex di Rihanna accusato di stupro

Di nuovo nei guai. Il famoso cantante e produttore Chris Brown, condannato nel 2009 per l’aggressione all’allora compagna Rihanna, è ora accusato di aver drogato e stuprato una donna a bordo di uno yacht.

I fatti risalgono al dicembre 2020: come riportato dalla Bbc, a Miami, in Florida, avrebbe abusato di una donna che ora chiede un maxi-risarcimento da 20 milioni di dollari.

Chiesto maxi risarcimento da 20 milioni

La donna, per il momento identificata nei documenti giudiziari solo come “Jane Doe” (quindi omettendone il vero nome), ha ricostruito così i fatti: Brown l'avrebbe invitata su uno yacht del rapper Diddy ancorato a Miami, in Florida, poco dopo il suo arrivo, il 30 dicembre 2020. Il drink offerto l'avrebbe fatta sentire "disorientata e fisicamente instabile". L'artista l'avrebbe quindi condotta in camera da letto e, nonostante i suoi tentativi di divincolarsi, l’avrebbe violentata.

La donna non ha subito sporto denuncia per l'imbarazzo, spiegano i suo legali. “Ho paura per la mia vita e per la mia carriera”, le sue parole. Chris Brown è accusato di cinque reati: aggressione sessuale, violazione dello statuto sulla violenza di genere, inflizione intenzionale di stress emotivo, inflizione negligente di stress emotivo e falsa reclusione.



"Bugie ogni volta che sto per pubblicare musica"

Da parte sua, il cantante e produttore si è difeso con un post su Instagram, dove conta oltre 100 milioni di followers, sostenendo che si tratta di affermazioni false. “Mi auguro che tutti voi vi rendiate conto di questo modello di bugie ogni volta che sto per fare uscire musica nuova o un nuovo progetto”. “Cercano di tirare fuori delle vere stronzate”, la denuncia dell’artista di Tappahannock.

Non è la prima disavventura con la Giustizia per Brown: nel 2009 fu condannato per aver picchiato Rihanna, allora la sua fidanzata, che fu costretta a non partecipare ai Grammy Awards per i traumi riportati; inoltre in precedenza era stato accusato di aver violentato una donna in un hotel di lusso parigino, ma aveva negato tutto e non era stato incriminato.