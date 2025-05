Rihanna, la prima canzone in tre anni sarà "Friends of Mine"

Il nono album in studio di Rihanna non è ancora pronto. Ma, nell'attesa, i fan possono consolarsi (almeno un po') con una canzone tutta nuova. Il brano, dal titolo Friend of Mine, uscirà venerdì 16 maggio. E sarà parte de I Puffi - Il film, la pellicola in arrivo il 27 agosto in cui la popstar presta la voce a Puffetta.

Friend of Mine, il ritorno di Rihanna

Il teaser di Friend of Mine mostra Rihanna in studio di registrazione, mentre sorride e mette le cuffie. Per i fan, si tratta di un ritorno attesissimo. L'ultima canzone pubblicata da Rihanna, Lift Me Up, risale al 2022, anno d'uscita di Black Panther: Wakanda Forever. Anche questa volta, dunque, si tratta di un brano pensato per un film.

Del resto, al centro de I Puffi - Il film ci sarà proprio la Puffetta di Rihanna, impegnata a guidare i Puffi in una missione nel mondo reale per salvare Grande Puffo (John Goodman) dopo che è stato misteriosamente rapito da maghi malvagi.

Lo scorso febbraio. Rihanna ha dichiarato di essere più vicina che mai al completamento del nono album in studio in un'intervista con Harper's Bazaar: "Ho capito cosa voglio davvero fare per il mio prossimo disco. Sono molto soddisfatta", aveva detto. Ad oggi, tuttavia, una data d'uscita dell'album non c'è. Che Friend of Mine ne sia il preludio?