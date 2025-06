Chi è Valeria Solarino, madrina del Taormina Film Festival 2025. FOTO

1/11 ©Getty

Valeria Solarino, nata in Venezuela, a Barcelona, nel 1978, è stata scelta come madrina del Taormina Film Festival 2025, kermesse giunta alla 71esima edizione, in programma dal 10 al 14 giugno. L'attrice italiana sarà volto di spicco dell'evento internazionale che ospita in giuria, il premio Oscar Da’Vine Joy Randolph, Sandy Powell, Steven Gaydos, Ilenia Pastorelli e Alessandra Mastronardi. In foto, Solarino, sorride alla première di The Cage - Nella gabbia, il suo ultimo film del 2023

Taormina Film Festival 2025, il programma e gli ospiti