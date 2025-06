Taormina Film Festival 2025, il programma e gli ospiti

Dalla tensione surreale di Henry Johnson di David Mamet con Shia LaBeouf, al dramma storico Wondrous is the Silence of My Master di Ivan Salatic, fino all’introspezione musicale di Measures for a Funeral di Sofia Bohdanowicz.

Emergono voci diverse, come quella di Axel Monsú in For Your Sake, che racconta l’emancipazione femminile nel contesto rurale argentino, o di Riccardo Cannella con Jastimari, horror ambientato sulle Madonie. Da segnalare anche l’originalità narrativa di The Rule of Jenny Pen con John Lithgow e Geoffrey Rush, e il potente realismo bellico di Warfare – Tempo di guerra, tratto da esperienze dei Navy SEAL.