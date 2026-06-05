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Emily in Paris, Lily Collins in giallo nel paddock del Gran Premio di Montecarlo. FOTO

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Il set di Emily in Paris conquista il Principato di Monaco. La presenza di Lily Collins all'interno del paddock di Monte Carlo apre ufficialmente la sesta e ultima stagione della serie tv Netflix. Con la trama dei prossimi episodi ancora blindata, la produzione sposta l'azione dai caffè parigini direttamente sull'asfalto dei motori. Per l'attrice americana, fotografata tra i box con un look Jacquemus e calzature Roger Vivier, si tratta dell'ennesima tappa di un viaggio europeo ad alto tasso di glamour

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