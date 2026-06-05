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L'attrice è stata fotografata sorridente nel paddock mentre conversava con il pilota Sergio Perez, con il quale ha poi posato per alcuni selfie tra i motori. La presenza della star tra i box e la corsia dei pit stop ha immediatamente alimentato la curiosità dei fan presenti sul circuito. Lo scambio di battute e gli scatti ravvicinati confermano il clima di grande coinvolgimento che ha caratterizzato la presenza della troupe cinematografica durante l'evento.