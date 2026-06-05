Emily in Paris, Lily Collins in giallo nel paddock del Gran Premio di Montecarlo. FOTO
Il set di Emily in Paris conquista il Principato di Monaco. La presenza di Lily Collins all'interno del paddock di Monte Carlo apre ufficialmente la sesta e ultima stagione della serie tv Netflix. Con la trama dei prossimi episodi ancora blindata, la produzione sposta l'azione dai caffè parigini direttamente sull'asfalto dei motori. Per l'attrice americana, fotografata tra i box con un look Jacquemus e calzature Roger Vivier, si tratta dell'ennesima tappa di un viaggio europeo ad alto tasso di glamour