Nella storica notte in cui la nazionale di calcio spagnola ha conquistato il secondo titolo mondiale, le star di Hollywood e non solo hanno affollato le tribune d'onore partecipando con entusiasmo al match tra le due squadre finaliste. In prima linea i Beckham, con mogli e fidanzate, e le celebrità che hanno contribuito allo show prima del calcio d'inizio. Già nella storia le foto di Re Felipe e delle sue due figlie con la Coppa del Mondo tra le mani



A cura di Vittoria Romagnuolo