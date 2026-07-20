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Mondiali di calcio, i vip presenti alla finale, da Matt Damon a Timothée Chalamet. FOTO

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Ipa/Fotogramma - Ipa Fotogramma - Getty Images - Ipa Fotogramma

Nella storica notte in cui la nazionale di calcio spagnola ha conquistato il secondo titolo mondiale, le star di Hollywood e non solo hanno affollato le tribune d'onore partecipando con entusiasmo al match tra le due squadre finaliste. In prima linea i Beckham, con mogli e fidanzate, e le celebrità che hanno contribuito allo show prima del calcio d'inizio. Già nella storia le foto di Re Felipe e delle sue due figlie con la Coppa del Mondo tra le mani 

A cura di Vittoria Romagnuolo

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