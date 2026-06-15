La Coppa del Mondo negli Stati Uniti, Canada e Messico sarà l'occasione nelle prossime settimane di vedere tra prato e tribune tanti volti di Hollywood, della scena musicale internazionale, della moda, di internet e non solo. Come già accade per i tornei di tennis e le gare automobilistiche, anche il calcio è una vera calamita per le celebrità che spesso assistono ai match con look a tema con la squadra per cui fanno il fifo



A cura di Vittoria Romagnuolo