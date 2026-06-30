Moda, le maglie delle squadre di calcio sono il capo dell'estate 2026

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Moda, le maglie delle squadre di calcio capi di tendenza dell'estate 2026. Come abbinarle

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Getty Images - Getty Images - Ipa Fotogramma

Si indossano per tifare e per essere fashion. Le maglie da calcio sono un capo cult, ormai, nel guardaroba di tutti i giorni e sono sempre più presenti nei look delle star e delle influencer. Iconiche, quando rare, sono senza genere e versatili. Per i designer sono una vera ispirazione. Torniamo a parlare di "soccercore" adesso ma la verità è che le maglie da calcio sono sempre di tendenza, a prescindere dai Mondiali. Ecco gli stying da copiare

A cura di Vittoria Romagnuolo

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