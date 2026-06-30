Wimbledon, il look di Naomi Osaka al torneo di Londra e i migliori outfit di sempre. FOTO
La campionessa ha incantato Londra con un kimono ispirato alla tradizione giapponese, sfoggiandolo a Wibledon con un'incredibile classe. A Parigi aveva omaggiato la capitale dell'Alta Moda con un look da gara indossato sotto l'abito da sera. Non è la prima volta che la tennista usa il campo come una passerella. Ecco una carrellata delle sue uscite da ricordare dove si è fatta notare non solo per i suoi completi sportivi ma anche per gli accessori e le pettinature studiate nei dettagli
di Vittoria Romagnuolo