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Met Gala 2026, le pagelle ai look sul red carpet. FOTO

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©Getty

La scalinata del Metropolitan Museum Di New York fa largo alle celebrità sulla guest list del grande evento che coniuga moda, arte e beneficenza, quest'anno legato alla mostra del Costume Institute "Costume Art". Il Dress code ispirato al tema "Fashion is Art", la moda è arte, suggerisce di puntare su abiti che esaltano il rapporto tra l'abito e il corpo di chi lo indossa. Chi sarà il più elegante? Chi il più originale? I nostri giudizi ai look sul carpet - IN AGGIORNAMENTO 

a cura di Vittoria Romagnuolo

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