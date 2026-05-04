Met Gala 2026, le pagelle ai look sul red carpet. FOTO

La scalinata del Metropolitan Museum Di New York fa largo alle celebrità sulla guest list del grande evento che coniuga moda, arte e beneficenza, quest'anno legato alla mostra del Costume Institute "Costume Art". Il Dress code ispirato al tema "Fashion is Art", la moda è arte, suggerisce di puntare su abiti che esaltano il rapporto tra l'abito e il corpo di chi lo indossa. Chi sarà il più elegante? Chi il più originale? I nostri giudizi ai look sul carpet - IN AGGIORNAMENTO
a cura di Vittoria Romagnuolo