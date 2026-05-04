Met Gala 2026, le pagelle ai look sul red carpet. FOTO

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Anna Wintour apre la grande sfilata sul red carpet del Met Gala 2026 con una creazione di Chanel, Maison che predilige da sempre per il grande appuntamento di moda, arte e beneficenza di New York che presiede da molti anni. Per lei, abito lungo ricamato effetto plumage e giacca rivestita di piume bicolor, verde acqua e nero, sandali alti e gli immancabili occhiali da sole scuri. I gioielli di Van Cleef & Arpels completano un look da sera elegante e notevole nella fattura e nei dettagli. Il voto è 8

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