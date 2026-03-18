Zara collaborerà con John Galliano

Al lavoro sugli archivi di Zara

John Galliano e Zara, non una collaborazione - attività che ormai non stupirebbe nessuno vista l'abitudine da decenni dei marchi di fast fashion di coinvolgere i grandi nomi del lusso per capsule e collezioni speciali - ma un'operazione continuativa che per due anni restituirà al pubblico una versione di Zara tutta da scoprire e alla moda John Galliano, lo stilista che con la sua visione creativa ha reso ancora più grandi Dior e più recentemente la Maison di Martin Margiela.

Lo stilista britannico con passaporto spagnolo non costruirà qualcosa da zero, almeno ciò è quanto si capisce leggendo la nota che annuncia la collaborazione diffusa anche in un post social (riportato in basso).

Galliano studierà gli archivi di Zara rielaborandoli a modo suo, in altri termini, riportandoli alla luce attraverso la sua lente stilistica.

Un'operazione creativa "sostenibile", per così dire, che incontra i ritmi di vita a cui lo stilista si è abituato da quando ha lasciato Margiela a dicembre del 2024.

Vogue, che ha raccolto per primo le dichiarazioni del designer sull'argomento, ha fornito qualche dettaglio in più sul lavoro, che è nato dall'incontro di Galliano con Marta Ortega Peréz, figlia del fondatore di Inditex, e presidente del gruppo a cui fa capo Zara.

Si tratterà di una "riscrittura" della moda esistente, con uscite stagionali (la prima sarà disponibile per il pubblico da settembre).

"Sono entusiasta perché è qualcosa che non avevo mai fatto prima e questa novità mi stimola", ha detto Galliano a Vogue.

Si tratterà di creazioni che vanno "Oltre il genere e oltre le stagioni". La cosa che lo emoziona di più? Poter arrivare a un pubblico vastissimo, a cui prima non aveva accesso. Una cosa che il designer giudica incredibile.