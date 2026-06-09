Il film horror Backrooms è diventato la pellicola della casa di produzione A24 con il maggior incasso a livello mondiale , nonché il primo film dello studio a superare i 200 milioni di dollari di incassi . La pellicola, diretta dal regista e youtuber Kane Parsons, 20 anni, ha infatti guadagnato 212 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 135 milioni in Nord America. Gli incassi hanno quindi superato le cifre totali in precedenza raccolte dal film Marty Supreme con Timothée Chalamet, che faveva raggiunto la quota di 191 milioni di dollari e che fino a poco fa deteneva il record di incassi per un film indipendente a livello mondiale. I risultati di Backrooms colpiscono soprattutto perché l’horror è uscito nei cinema americani da appena 10 giorni. In Italia la pellicola, distribuita da I Wonder Pictures, è invece arrivata nelle sale due giorni prima degli Stati Uniti. Nel primo fine settimana ha incassato 1.526.893 euro, con 182.346 spettatori in 331 cinema, per un totale di 1.787.695 euro nei primi cinque giorni, la più grande apertura di sempre per I Wonder. Finora, Backrooms ha quindi registrato 3.527.934 euro al box office italiano.

LA TRAMA E IL SUCCESSO AL BOTTEGHINO

Il film horror Backrooms della casa di produzione A24 (specializzata in pellicole d’autore come la vincitrice del Premio Oscar 2023 Everything Everywhere All At Once di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, Lady Bird di Greta Gerwig e Moonlight di Barry Jenkins) racconta la storia di Clark (Chiwetel Ejiofor), un architetto fallito e da poco divorziato dalla moglie che gestisce uno sfortunato negozio di mobili. Un giorno scopre un passaggio segreto che lo conduce in una dimensione parallela, dove si sviluppa un’insensata e labirintica infinità di stanze anonime. Quando scompare, la sua terpista Mary Kline (Renate Reinsve), si avventura nell’ignoto per salvarlo e, una volta lì, intuisce che il labirinto si auto-espande rispecchiando le caratteristiche di chi ci finisce dentro. La pellicola si basa sulle storie “creepypasta” (cioè le storie horror diffuse sul web) note alla Gen Z, che nel 2022 lo stesso regista Kane Parsons aveva sviluppato in una serie di 22 episodi che narrava di "spazi liminali" fatti di stanze inquietanti e apparentemente infinite. Il film, uscito lo scorso fine settimana, ha registrato il miglior debutto di sempre per lo studio A24 con 81 milioni di dollari negli Stati Uniti, più del triplo del record del thriller Civil War (2024) di Alex Garland, che aveva guadagnato 25,5 milioni di dollari. Nel secondo fine settimana, gli incassi sono calati del 70%, ma hanno comunque raggiunto una cifra notevole, 25,8 milioni di dollari in 3.565 sale tra venerdì e domenica. Dal momento che A24 e Chernin Entertainment hanno co-finanziato Backrooms con circa 10 milioni di dollari, si tratta di un enorme successo commerciale. Al botteghino internazionale, poi, Backrooms ha incassato 77 milioni di dollari in 57 territori, ha battuto i record di incassi del week-end di apertura per A24 in 41 paesi (compresa la Spagna), e si è classificato al primo posto in 42 mercati tra Canada, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda e Italia. In testa ai territori esteri si colloca l’America Latina, con 24,2 milioni di dollari di incasso che hanno resto il film il titolo di maggior successo di sempre dello studio nella regione. Infine, anche in Australia e in Nuova Zelanda la pellicola ha superato Marty Supreme diventando il titolo di maggior successo di A24 con 7,9 milioni di dollari. Ora, grazie allo strepitoso successo, Backrooms potrebbe dare il via a un franchise cinematografico.