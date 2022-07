10/11 ©Webphoto

Locked Down (2021) - Girato in piena pandemia, seguendo le rigide norme di sicurezza anti-contagio, Locked Down racconta il periodo di isolamento forzato a causa del Covid-19 dal punto di vista di una giovane coppia infelice, formata da Ejiofor e Anne Hathaway. Si tratta del primo caso in cui il Coronavirus irrompe nella settima arte