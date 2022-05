Doctor Strange nel Multiverso della Follia: cosa sapere sul film

Il 28esimo film del Marvel Cinematic Universe esce al cinema in Italia il 4 maggio, negli Usa il 6. Protagonista il personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch, la regia è affidata a Sam Raimi. La trama si svolge pochi mesi dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home e nel cast ci sono anche Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Rachel McAdams e Xochitl Gomez

L’attesa è finita: oggi, mercoledì 4 maggio, esce in Italia il film Doctor Strange nel Multiverso della Follia (Doctor Strange in the Multiverse of Madness), in anticipo rispetto all’uscita negli Usa che avviene il 6 maggio ( TUTTI I FILM IN USCITA A MAGGIO ). Il 28esimo film del Marvel Cinematic Universe , facente parte della Fase Quattro del franchise, vede di nuovo come protagonista l’amatissimo personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch, per la prima volta in un lungometraggio dedicato a lui dopo la pellicola del 2016. Il film è stato affidato alla regia del leggendario Sam Raimi, già direttore della trilogia di Spider-Man tra il 2002 e il 2007 e della trilogia de La casa tra il 1981 e il 1992. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La trama

vedi anche

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il nuovo teaser italiano

La Marvel, come sempre, è stata molto attenta a far trapelare pochissimo della trama, in modo da mantenere altissima l’attesa e permettere il fiorire di numerose possibili teorie su cosa accadrà nella pellicola. Da quel poco che è emerso, il film si svolge pochi mesi dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home (uscito nel 2021). L’ex neurochirurgo Stephen Strange, diventato Maestro delle Arti Mistiche dopo un incidente in auto, si ritrova a viaggiare nel Multiverso e con l’aiuto di vecchi e nuovi alleati, dovrà affrontare un misterioso avversario.

Lo sviluppo del film

Già dal 2016 erano state sviluppate diverse idee per un sequel di Doctor Strange. La sceneggiatura definitiva è stata riscritta nel 2020 e la regia affidata a Raimi nell’aprile di quell’anno. Le riprese dovevano iniziare a maggio 2020 ma sono state rinviate più volte a causa della pandemia di Covid-19. Il primo teaser trailer è stato usato come scena dopo i titoli di coda di Spider-Man: No Way Home, mentre un secondo trailer è stato pubblicato durante il Super Bowl, a febbraio 2022. L’uscita nelle sale arriva un anno dopo rispetto alla tabella di marcia iniziale prevista.