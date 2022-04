Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il nuovo spot del film

Lo spot, dalla durata di 30 secondi, presenta principalmente inediti passaggi che mostrano qualcosa in più della conversazione di Wanda Maximoff con Stephen Strange riguardo l’imminente minaccia del Multiverso. In seguito, si vedono Wong e Wanda collaborare per fronteggiare un gigantesco mostro. Lo spot, che annuncia l’apertura delle prevendite negli Stati Uniti mercoledì 6 aprile, permette di dare uno sguardo più approfondito anche al misterioso personaggio che è apparso nel primo trailer. Secondo le teorie di alcun fan, questi sarà una variante di Iron Man che potrebbe essere interpretato da Tom Cruise , tra le star più celebri di Hollywood che deve la sua popolarità anche al ruolo di Ethan Hunt nei vari Mission Impossible. Secondo alcune voci alimentati da Benedict Cumberbatch, protagonista nel ruolo di Stephen Strange, il film sarà decisamente ambizioso alla pari di Spider-Man: No Way Home, con la gradita sorpresa del ritorno di Patrick Stewart nei panni di Charles Xavier della saga di X-Men.

Trama e cast di Doctor Strange nel Multiverso della Follia

approfondimento

Benedict Cumberbatch riprende il ruolo di Stephen Strange, così come Elizabeth Olsen quello di Wanda “Scarlet Witch” Maximoff, Benedict Wong come Wong e Xochiti Gomez come America Chavez. I quattro personaggi, infatti, sono ormai entrati definitivamente nella pellicola e sono stati designati come i principali protagonisti della pellicola. Il cast, inoltre, sarà completato da Chiwetel Ejiofor, Michale Stühlbarg, Rachel McAdams più innumerevoli sorprese come quella pocanzi citata di Patrick Stewart. In un primo momento, la pellicola doveva essere diretta da Scott Derrickson, prima di passare in seguito agli ordini di Sam Raimi. Tale cambiamento, secondo quanto dichiarato recentemente da Benedict Cumberbatch, è stato fondamentale per la realizzazione del film. Queste le sue parole a riguardo: “Una volta che Dottor Strange nel Multiverso della Follia è diventato un film di Sam, tutto si è trasformato nel renderlo a tutti gli effetti un film di Sam Raimi. Vi faremo davvero girare la testa!”

Per quanto concerne la trama, gli eventi riprendono dopo la scomparsa di Iron Man e Capitan America, avvenuta in The Avengers: Endgame. Il Doctor Strange dovrebbe svolgere un ruolo attivo come figura centrale degli Avengers rimasti. Usando la sua magia per manipolare il tempo e lo spazio a suo piacimento con un incantesimo proibito, Doctor Strange ha involontariamente aperto le porte a una misteriosa follia chiamata Multiverso. Per ripristinare un mondo in cui tutto sta cambiando in maniera repentina, Doctor Strange cerca l’aiuto del suo alleato Wong e di Scarlet Witch. Una terribile minaccia, infatti, incombe sull’umanità e sull’intero universo, la quale pare assomigliare proprio al Doctor Strange.