Pechino Express, il momento della proclamazione dei vincitori. VIDEO

LA FINALE DEI PASTICCIERI

Nella finale di Pechino Express i Pasticcieri si sono ingegnati per radunare dieci persone vestite di bianco da portare con loro nel tempio in cui avrebbero dovuto portare delle offerte di frutta. Nonostante qualche contrasto con le Amiche, alle quali hanno assegnato una penalità iniziale e che hanno lamentato un “furto” di pellegrini, Damiano e Massimiliano Carrara non si sono persi d’animo e hanno proseguito in testa alla gara. Meno fortunati con le carte del dragone, i due fratelli hanno eseguito una buona performance nel gioco del cricket e hanno aguzzato la vista con l’aiuto di un visore virtuale per individuare la Bandiera Rossa di Pechino Express in una barca nel lago. Dopo aver navigato le acque, piantato un jackfruit e corso in tuk tuk, hanno affrontato una salita di 1200 scalini e non hanno rallentato la corsa fino al traguardo finale del Tappeto Rosso.