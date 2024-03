Pechino Express 2024, chi sono Damiano e Massimiliano Carrara

Zaino in spalla e scarpe allacciate, è tempo di fare il check-in per partire alla ricerca di luoghi sorprendenti e straordinari: la nuova edizione di Pechino Express prende il via giovedì 7 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Tra le coppie in gara, Damiano e Massimiliano Carrara alias “I Pasticcieri”

Damiano e Massimiliano Carrara “I Pasticcieri”

Damiano, 38 anni, e Massimiliano, 36, sono originari di Lucca: sono fratelli unitissimi. Il primo ha qualche esperienza come bartender, il secondo è appassionato di pasticceria da quando ha solo 14 anni. Nel 2012 decidono di spostarsi in California dove aprono due pasticcerie, “Carrara Pastries”, che fin da subito riscuotono un grandissimo successo.

La notorietà, per Damiano, arriva con la TV: negli USA diventa uno dei protagonisti di Food Network America, nel 2015 partecipa come concorrente alla prima stagione di Spring Baking Championship classificandosi secondo e continuando poi la sua carriera come concorrente di cooking show. Nel 2016 partecipa infatti a Food Network Star conquistando il terzo posto. Nel 2017 approda in Italia con un grande bagaglio di esperienza sulle spalle, che gli fa guadagnare il posto di giudice a BakeOff Italia, e successivamente di Junior BakeOff. Nel 2018 Damiano è anche conduttore di Cake Star, insieme a Katia Follesa, e di Fuori Menù. Ha all’attivo due libri di ricette in America: Dolce Italia, A Taste of Italy e l’autobiografia Nella vita tutto è possibile. Il 24 settembre 2020 è uscito il suo primo libro di ricette in Italia, Un po’ più dolce. Massimiliano, invece, oggi vive a Los Angeles dove gestisce 3 pasticcerie molto famose in città.