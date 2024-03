I Caressa (la coppia composta da Fabio e sua figlia Eleonora Caressa), sono pronti ad affrontare la sfida di Pechino Express - La Rotta del Dragone, da giovedì 7 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

L’itinerario dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia, in partenza giovedì 7 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW si svilupperà lungo la “Rotta del Dragone”, e si snoderà dalle regioni settentrionali del Vietnam, fra risaie verdi e testimonianze antiche, passando di corsa per le città ricche di spiritualità del Laos fino a concludere il viaggio tra i panorami mozzafiato dello Sri Lanka. Le otto coppie sono pronte a darsi battaglia, tra le mille difficoltà di un'esperienza durissima e al contempo unica. A sfidare gli agguerriti rivali, in prima linea sul campo Fabio ed Eleonora Caressa alias “I Caressa”.