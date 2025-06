14/16 ©Getty

Anna Wintour è nota anche per le sue abitudini quotidiane rigorose e uno stile inconfondibile. Si alza prima dell’alba, gioca a tennis e arriva presto alle sfilate. Indossa sempre il suo celebre caschetto, occhiali da sole scuri, oltre a calzature come i mitici sandali Manolo Blahnik. Nella foto, la vediamo nel 2017 proprio con lui: Manolo Blahnik. I due, che sono grandi amici, sono stati fotografati alla London Fashion Week del 2017 in occasione dell’anteprima del film Manolo - The Boy Who Made Shoes For Lizards