Mentre il movimento Black Lives Matter continua a manifestare negli Usa, dopo la morte di George Floyd, Anna Wintour, direttrice di Vogue America, si scusa con gli afroamericani che lavorano per il periodico. In un memo allo staff, Wintour si è cosparsa il capo di cenere per non aver fatto quanto in suo potere a favore di giornalisti, fotografi e stilisti neri

