Serie A, il Monza vince 2-1 a Udine. Alle 15 è iniziata Verona-Lecce

La cronaca di Udinese-Monza

Il Monza vince 2-1 in trasferta contro l’Udinese. Nel primo tempo nessuna rete e poche emozioni, con gli ospiti che non tirano mai in porta mentre i padroni di casa ci provano ma senza creare grossi pericoli. Succede tutto nella ripresa. Al 52’ il Monza va in vantaggio: Birindelli tira col destro, la palla sbatte sul palo e torna in campo, Caprari segna con un colpo di spalla. L’Udinese pareggia al 75’: lancio lungo per Lucca, che da posizione defilata colpisce al volo di destro e firma l’1-1. Il Monza si riporta avanti al 90’: cross dalla sinistra, Zeroli di testa prolunga, Keita Balde controlla e di destro regala i tre punti alla sua squadra.

Il tabellino di Udinese-Monza 1-2

7' st Caprari (M), 32' st Lucca (U), 44' st Keita (M)



UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol (1' st Lovric), Solet; Modesto, Zarraga (1' st Lucca), Karlstrom, Payero (18' st Ekkelenkamp), Kamara; Atta (30' st Pafundi), Davis (25' st Iker Bravo). All.: Runjaic



MONZA (3-5-2): Pizzignacco; Pedro Pereira, Brorsson, Carboni; Birindelli, Castrovilli (20' st Zeroli), Bianco (33' st Sensi), Akpa Akpro, Kyriakopoulos (39' st Ciurria); Forson (20' st Keita), Caprari (39' st Petagna). All.: Nesta



Ammoniti: Atta, Akpa Apro per gioco falloso; Keita, Lucca per comportamento non regolamentare.