Serie A, Milan-Bologna 3-1: doppietta Gimenez e gol di Pulisic. VIDEO

La 36esima e terzultima giornata del campionato di Serie A è iniziata questa sera con l’anticipo del venerdì tra Milan e Bologna. A San Siro nella sfida antipasto della finale di Coppa Italia, in programma il 14 maggio, i rossoneri vincono 3-1 in rimonta. Questo turno prosegue domani alle 15 con Como-Cagliari, alle 18 con la sfida per un posto Champions tra Lazio e Juventus e con Empoli-Parma in serata ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ). Domenica 11 maggio si parte alle 12.30 con Udinese-Monza, poi alle 15 c’è Verona-Lecce, alle 18 Torino-Inter e alle 20.45 Napoli-Genoa. Infine lunedì chiudono la giornata di campionato Venezia-Fiorentina alle ore 18.30 e l’altra sfida di alta classifica tra Atalanta e Roma alle 20.45.

Milan-Bologna, la cronaca della partita (GLI HIGHLIGHTS)

Primo tempo senza molte occasioni. La migliore capita a Orsolini, che calcia alto. Due cambi per infortunio: Tomori per il Milan ed Erlic per il Bologna. A inizio ripresa gli ospiti la sbloccano subito: Orsolini si accentra e punta Pavlovic, poi calcia e trova l’angolo basso sul palo lontano dove Maignan non può arrivare. Il pareggio dei rossoneri è al 73esimo: contropiede con la palla che arriva a Gimenez e il messicano batte Skorupski. Due minuti dopo El Bebote segna ancora ma il gol è annullato per fuorigioco. Il Milan la ribalta al 79esimo: palla di Chukwueze per Joao Felix, il suo tiro è murato ma si inserisce Pulisic che segna. Nel recupero la squadra di Conceicao cala il tris: contropiede di Chukwueze che serve Gimenez bravo a rientrare sul destro e siglare la sua doppietta.

Il tabellino di Milan-Bologna 3-1

Gol: nel st 5' Orsolini, 28' Gimenez, 34' Pulisic, 47' Gimenez

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori (14' pt Thiaw), Gabbia, Pavlović (20' st Walker); Jiménez (20' st Chukwueze), Loftus-Cheek (33' st Musah), Reijnders, Hernández; Pulisic, Félix; Jović (20' st Gimenez). All.: Conceição

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Erlić (31 pt Lucumì), Lykogiannis; Moro (35' st El Azzouzi), Freuler; Orsolini (16' st Cambiaghi), Pobega (16' st Aebischer), Domínguez; Dallinga (16' st Castro). All.: Italiano

Ammoniti: Lokumi per fallo di mano, Loftus Cheek, Joao Felix, Castro gioco falloso.