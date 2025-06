Five Nights at Freddy’s 2, la prima locandina del sequel horror

La pellicola farà il suo debutto nelle sale cinematografiche statunitensi il 5 dicembre. Al momento nessuna informazione ufficiale per quanto riguarda la data di uscita sul mercato italiano

A distanza di poche settimane dall’uscita del primo teaser ufficiale, Blumhouse ha condiviso il poster di Five Nights at Freddy’s 2 offrendo un nuovo sguardo sull’attesa pellicola horror.

Come riportato da GamesRadar , il film vedrà il ritorno di Josh Hutcherson ( FOTO ) nei panni di Mike Schmidt. L'attore, protagonista del film, si è fatto conoscere al grande pubblico con il ruolo di Peeta Mellark nella saga di Hunger Games con Jennifer Lawrence nei panni di Katniss Everdeen.

Dopo aver firmato la regia del primo lavoro, Emma Tammi è tornata dietro la macchina da presa per la pellicola basata sulla saga di videogiochi di Scott Cawthon . Blumhouse ha ora pubblicato il poster del sequel del film horror distribuito nel 2023.

Five Nights at Freddy’s 2 vedrà nel cast anche Matthew Lillard , Piper Rubio , Elizabeth Lail , Wayne Knight , Mckenna Grace e Teo Briones . Intervistato da GamesRadar, Matthew Lillard, interprete di William Afton, ha dichiarato: “Sono entusiasta di farne parte. Sono felice di poter dare il prossimo continuo della storia. Penso che la adoreranno”.

La pellicola farà il suo debutto nelle sale cinematografiche statunitensi a fine anno, più precisamente il 5 dicembre. Al momento nessuna informazione ufficiale per quanto riguarda la data di distribuzione sul mercato italiano, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.