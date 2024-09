Five Night at Freddy's 2, le novità sul sequel del film horror

Sono in arrivo novità per Five Nights at Freddy’s 2, il sequel del film horror diretto da Emma Tammi e uscito nel 2023. Come riporta Collider, infatti, le riprese del nuovo capitolo inizieranno alla fine del mese di ottobre. Il luogo prescelto non è ancora noto, ma la città di New Orleans, che ha già fatto da sfondo alla pellicola originaria, potrebbe essere la location più probabile. I nuovi tasselli compongono così la futura uscita dell'opera, già anticipata lo scorso maggio da Matthew Lillard, la star del film originario che aveva diffuso la notizia dell’arrivo del sequel nei cinema nel dicembre 2025.

IL GIOCO DELLE SCENEGGIATURE

Circa un mese fa, Scott Cawthon, creatore del videogioco Five Nights at Freddy's, aveva condiviso su X un’immagine della sceneggiatura del sequel cinematografico. Con l’occasione, il programmatore aveva coinvolto i follower in un gioco e aveva pubblicato anche altre due pagine fasulle in modo da confondere le acque. Quello che è certo, è che in Five Nights at Freddy’s 2 tornerà non solo Matthew Lillard, ma anche Josh Hutcherson, che aveva interpretato il protagonista Mike Schmidt. All’inizio dell’anno, anche Hutcherson aveva stuzzicato i fan sull’evoluzione della trama e sul programma delle riprese: “Stiamo tutti aspettando pazientemente. Penso che ci siano molte da decidere per quanto riguarda la direzione della storia, perché ci sono molte opzioni legate ai vari formati del gioco, della storia e della tradizione. Quindi, penso che stiano cercando di definire esattamente la strada da intraprendere, e poi inizieremo a girare”.