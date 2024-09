60 anni di Famiglia Addams, com'è cambiata dalle origini a Mercoledì

4/26 ©Webphoto

Jackie Coogan interpreta lo zio Fester nella prima serie tv dedicata alla Famiglia Addams, celebre per essere stato il più grande attore bambino del cinema muto, raggiungendo la fama a soli sette anni con Il monello di Charlie Chaplin. La sua carriera è proseguita per decenni, includendo ruoli memorabili al cinema e in televisione, come quello dello zio Fester nella serie La famiglia Addams (1964-1966). Coogan è anche noto per il "Coogan Act", la prima legge californiana a protezione dei guadagni degli artisti minorenni

Mercoledì, la sigla d'apertura della serie di Tim Burton. VIDEO