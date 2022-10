Tim Burton racconta Mercoledì con una featurette speciale VIDEO

Mercoledì, il lavoro di Tim Burton

“Tim Burton e Mercoledì Addams sono fatti l’uno per l’altra” affermano Alfred Gough e Miles Millar, showrunner e produttori esecutivi, nel video pubblicato da Netflix come anticipo di Mercoledì. Un modo per raccontare l'arte di Tim Burton, per la prima volta alla regia di una serie tv. “Tim è un regista iconico – commenta la protagonista, Jenna Ortega, nel video – da bambina sognavo sempre Beetlejuice”. “Tim Burton è un regista incredibile – le fa eco Gough – è sempre stato la nostra prima scelta per la serie”. Grande stima anche da parte di Coleen Atwood, costumista della serie. “Ciò che rende Tim un grande regista visuale è il suo incredibile senso del colore e dello stile”. “Per quanto possa essere bizzarro e creativo – commenta Catherine Zeta Jones, alias Morticia – i personaggi restano veri. Questo li rende credibili in mondi che a volte non sono così credibili”.