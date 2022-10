Mercoledì, ecco Zio Fester nel nuovo trailer. VIDEO

Nella nuova clip di oltre due minuti e mezzo presentata al New York Comic-Con, le prime sequenze con Fred Armisen, nei panni dello zio della protagonista, e Christina Ricci, interprete della signorina Marilyn Thornhill

L'attesa per Mercoledì, lo show ideato da Miles Millar e Alfred Gough e diretto da Tim Burton, si arricchisce di un nuovo contenuto speciale, una clip di oltre due minuti e mezzo presentata al New York Comic-Con. Nel nuovo trailer accanto alla protagonista Jenna Ortega, appare un altro atteso personaggio della famiglia, Zio Fester, interpretato da Fred Armisen. Ma l'attore statunitense non è l'unica sorpresa contenuta nel video.



Fred Armisen, il nuovo Fester Addams approfondimento Wednesday, la foto della famiglia Addams e il teaser della serie I fan delle storie degli Addams saranno ormai in fibrillazione, dal momento che manca sempre meno al 23 novembre, data del debutto dell'attesa serie su Netflix - contenuto visibile anche su Sky Q e Now, tramite la app Smart Stick. Il nuovo trailer di Mercoledì, oltre a raccontare qualche dettaglio in più della trama, un mistery dai toni soprannaturali con vocazione investigativa, mostra agli spettatori nuovi personaggi, tra cui Zio Fester Addams, lo zio della protagonista, che qui ha il volto dell'attore, musicista e comico del Saturday Night Live Fred Armisen. Dalla clip si intuisce che zio Fester sarà un'arma vincente per Mercoledì nella caccia al mistero nella quale è coinvolta fin dal suo arrivo nella nuova scuola. Nel trailer, infatti, Jenna Ortega ripete: “C'è qualcosa di sbagliato in questo posto e non soltanto perché è una scuola”. Altre sequenze vedono in azione alcuni studenti della Nevermore Academy, il collegio dove la giovane Addams viene mandata per completare la sua istruzione. Tra essi, un posto speciale è riservato a Enid, la compagna di stanza di Mercoledì, interpretata da Emma Myers, la quale inizia a temere la nuova arrivata dall'aria vagamente sinistra.

Nel trailer anche Christina Ricci leggi anche Mercoledì, un nuovo teaser con Mano protagonista Dalle prime immagini, è chiaro che Zio Fester sarà un alleato insostituibile per Mercoledì alla Nevermore che, si intuisce, nasconde segreti ed insidie a ogni angolo. Il nuovo interprete di Fester, la cui identità è stata a lungo taciuta dai realizzatori dello show, è chiamato a dare nuova vita a un personaggio il cui volto è stato a lungo associato a quello di due altri attori che hanno indossato, sia sul piccolo che sul grande schermo, l'iconico e lungo cappotto nero: Jackie Coogan e Christopher Lloyd. Tra gli altri attori, tutti già annunciati, rivediamo in qualche sequenza anche Catherine Zeta Jones (Morticia), Luis Guzmán e Isaac Ordonez, rispettivamente Gomez e Pugsley Addams, e Gwendoline Christie cheinterpreta della preside della scuola. Negli istanti finali della clip mostrata nel panel del New York Comic-Con - al quale hanno partecipato la Ortega, Luis Guzmán, Gwendoline Christie e Armisen insieme i due showrunner Miles e Millar - appare anche Christina Ricci nei panni della signorina Marilyn Thornhill, un nuovo personaggio creato per il nuovo show.

Tim Burton, che ha firmato la regia del prodotto, sarà invece, in Italia il 31 ottobre per l'anteprima europea del primo degli otto episodi della serie che si terrà a Lucca all'interno del Lucca Comics & Games, evento, a questo punto, ancora più ambito per gli appassionati del settore.