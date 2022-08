Wednesday, la foto ufficiale della famiglia Addams nella serie Netflix

Netflix ha pubblicato la prima foto ufficiale di Wednesday, la serie diretta da Tim Burton e in arrivo prossimamente. La piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha distribuito lo scatto mostrando insieme per la prima volta Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán e Isaac Ordonez.

Lo scatto in bianco e nero ha così offerto uno sguardo sulla serie ottenendo numerosi commenti e più di 460.000 like. Protagonisti Jenna Ortega nel ruolo di Mercoledì, Catherine Zeta-Jones in quello di Morticia, Luis Guzmán in quello di Gomez e Isaac Ordonez nei panni di Pugsley.