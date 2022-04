Wednesday, terminate le riprese della serie tv di Tim Burton

christina ricci: “è stato fantastico”

Wednesday, Christina Ricci nel cast della serie di Tim Burton

Grande attesa per la serie che racconterà uno dei personaggi più iconici e amati del cinema e non solo. Come riportato dal magazine, Christina Ricci ha aggiornato il pubblico in merito allo stato dei lavori della serie diretta da Tim Burton che vedrà protagonista Jenna Ortega.