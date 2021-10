Christina Ricci si è sposata con l'hairstylist Mark Hampton

View this post on Instagram

Dai post pubblicati da Christina Ricci non si intuisce molto né sugli outfit né sulla location scelta per il matrimonio. Sembra sia stata una cerimonia molto semplice, entrambi vestiti con una camicia bianca. Anche Hampton, 37 anni, ha condiviso le stesse foto, scrivendo solamente “Just Married” . Tanti gli amici vip dell'attrice che hanno inviato i loro auguri social alla coppia, tra i quali Juliette Lewis, Helena Christensen e Octavia Spencer. Il matrimonio a sorpresa è arrivato appena due mesi dopo che Christina Ricci aveva annunciato di essere incinta del suo secondo figlio , il primo con Hampton. Lo stesso Hampton ha pubblicato sul suo profilo Instagram un rullino con le foto dell'ecografia e, nella didascalia, la stessa frase della compagna. “La vita continua ad andare sempre meglio”. L'attuale marito di Christina si occupa dei capelli e delle acconciature di star di Hollywood e modelle, e i suoi lavori sono stati pubblicati su riviste come Banana Republic e Heroine. Il 14 luglio scorso lei ha pubblicato su Instagram una foto di lui, augurandogli un buon compleanno: “ Persona preferita , splendida, portatrice di tutte le cose felici, magiche e buone. Ti amo. Questo prossimo anno sarà il migliore di sempre”. L'attrice ha già un figlio di 7 anni, Freddie , avuto con il suo ex marito, James Heerdegen . Il loro divorzio è stato finalizzato a luglio dopo sette anni di matrimonio.

Christina Ricci, il difficile divorzio da James Heerdegen

Christina Ricci e James Heerdegen, produttore, si sono conosciuti sul set della serie televisiva Pan Am nel 2011 e si sono sposati nel 2013. Una relazione che si è conclusa in maniera burrascosa: la star ha denunciato il marito per violenza domestica, avvenuta più volte dal 2019 ma soprattutto durante il lockdown, e ha chiesto e ottenuto un’ordinanza restrittiva nei suoi confronti. Il produttore è obbligato a rimanere ad almeno 100 metri dalla Ricci e dal figlio e di non intrattenere alcun contatto con loro. Christina avrebbe mostrato al giudice le prove delle ripetute aggressioni subite dall'ex marito, tra cui le foto dei lividi sulle braccia e sui polsi. Nell’estate del 2020, Christina Ricci aveva chiesto il divorzio perché si era trovata “intrappolata in una casa con un violento aggressore proprio nei mesi di chiusura causati dalla pandemia”. Stando a quanto rivelato da Christina, le percosse sarebbero avvenute anche davanti al figlio, di cui la 41enne ha ottenuto la custodia esclusiva. Heerdegen, dal canto suo, ha replicato dichiarando di essere stato lui la vittima delle violenze da parte della ex.