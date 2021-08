Christina Ricci è incinta, l'attrice in attesa del secondo figlio

L'attrice ha pubblicato sui social la foto di un'ecografia. “La vita continua ad andare sempre meglio”. Il padre è l’hairstylist Mark Hampton Condividi:

Christina Ricci aspetta il secondo figlio. L'attrice, 41 anni, ha pubblicato su Instagram la foto di un'ecografia. “La vita continua ad andare sempre meglio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christina Ricci (@riccigrams) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Christina Ricci, secondo figlio in arrivo L'attrice, diventata celebre come interprete di Mercoledì nel film “La famiglia Addams” del 1991, diventerà madre per le seconda volta, dopo aver avuto Frederick, 6 anni, dall’ex marito James Heerdegen, direttore della fotografia conosciuto sul set della serie televisiva “Pan Am”. Il padre del secondogenito è il parrucchiere Mark Hampton, che l'attrice ha taggato nel post. Solo un anno fa Christina aveva chiesto il divorzio dall'ex marito a seguito di accuse di violenza domestica. Come rivelato da Page Six, lo scorso gennaio la star di “Casper” aveva richiesto e ottenuto un ordine restrittivo di sei mesi, sostenendo di essere stata abusata fisicamente dall'ex, in alcuni casi anche di fronte al figlio. “Mi teneva nel terrore 24 ore al giorno, avevo paura ad andare a letto la notte” aveva rivelato l'attrice al giudice. Lo scorso aprile Christina ha ottenuto l’affidamento esclusivo di Frederick, mentre a Heerdegen è stato concesso solo il diritto di visita.

James Heerdegen: “È stata Christina ad abusare di me” Lo scorso gennaio James Heerdegen aveva dichiarato che era stata la ex moglie a perpetrare violenze contro di lui e non il contrario. Stando al suo racconto, riportato da TMZ, Heerdegen sarebbe stato aggredito più volte dalla ex compagna, anche davanti al figlio che, inevitabilmente, avrebbe risentito psicologicamente dei continui scontri tra i genitori. Stando a Heerdegen, le accuse di violenza domestica lanciate da Christina sarebbero false, un modo per ottenere l'affidamento esclusivo del figlio. Secondo l'uomo la ex moglie era dipendente da alcol e droghe, già durante l'allattamento, tanto che, stando al suo racconto, l'attrice trascorreva le giornate quasi sempre ubriaca.

Christina Ricci, l'amore con Mark Hampton A distanza di un anno dalla separazione dall'ex marito, quindi, Christina ha ritrovato la serenità insieme al suo hair stylist, con il quale ha deciso di allargare la famiglia. Lo stesso Hampton ha pubblicato sul suo profilo Instagram un rullino con le foto dell'ecografia e, nella didascalia, la stessa frase della compagna. “La vita continua ad andare sempre meglio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mark Hampton (@markhamptonhair) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie