The Matrix 4, Christina Ricci si aggiunge al cast

La notizia è stata lanciata da Collider, l’uscita del film è prevista per il 2021

A diciotto anni di distanza dal terzo film, uno dei franchise ( FOTO ) più celebri e amati a livello mondiale sta per fare il suo ritorno. Nelle scorse ore Collider ha rivelato un’importante novità riguardante il cast della pellicola, la cui distribuzione è al momento fissata per la fine di quest’anno.

The Matrix 4, il cast

Lana Wachowski firma la regia del film che segna il ritorno di Keanu Reeves nei panni di Neo. In attesa di scoprire il titolo ufficiale della pellicola, momentaneamente nota come The Matrix 4, il magazine Collider ha annunciato l’aggiunta di Christina Ricci al già nutrito cast di celebri volti del mondo dorato di Hollywood.

L’attrice, classe 1980, farà parte del nuovo titolo, sconosciuti però i dettagli riguardanti il suo personaggio. Stando sempre a quanto riportato dal magazine, la distribuzione del film è prevista per la fine del 2022, più precisamente per il 22 dicembre.