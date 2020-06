Matrix 4, Keanu Reeves e Neil Patrick Harris tornano sul set. FOTO

Le riprese di Berlino sono ripartite in anticipo rispetto al previsto. Ecco ciò che sappiamo sul nuovo film, che potrebbe basarsi sui viaggi nel tempo

Grande attesa da parte dei fan per “Matrix 4”. La saga fantascientifica creata dalle sorelle Wachowski avrà un seguito, come ormai noto. Keanu Reeves tornerà nei panni di Neo, il prescelto, affiancato da Carrie-Anne Moss, che interpreterà nuovamente Trinity. La pellicola dovrà di certo spiegare come i due personaggi siano ancora in vita dopo gli eventi del terzo film.

approfondimento Keanu Reeves mette all'asta una videochiamata per beneficenza “Matrix 4” non sarà però soltanto un tuffo nel passato. La pellicola proporrà anche nuovi personaggi, che potrebbero aprire le porte verso nuovi capitoli del franchise. L’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE) ha messo in ginocchio il mondo del cinema, ponendo un freno a tutte le produzioni. Discorso valido anche per “John Wick 4”, rinviato al 2022. La troupe è però finalmente tornata sul set, come rivelano alcuni scatti pubblicati da “TMZ”. La produzione berlinese ha ricevuto il via libera in netto anticipo rispetto al previsto. Ci si attendeva infatti un ritorno a partire da luglio. L’uscita al cinema però è ancora confermata per il 2022, esattamente l’1 aprile. Quasi un anno dopo quanto previsto inizialmente, ovvero il 21 maggio 2021. Sul set è possibile vedere Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Neil Patrick Harris.

