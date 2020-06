Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie. LIVE

Il

bollettino della Protezione civile del 24 giugno

: in 24 ore, registrati in Italia 30 morti e 190 nuovi contagi su 53.266 tamponi effettuati. Calano i pazienti in terapia intensiva.

Notte di lavoro per la ministra Azzolina, intenzionata a portare oggi in Conferenza unificata stato-regioni le linee guida per la ripresa a settembre della scuola Direttive già bocciate dai presidi. Il comitato 'Priorità alla scuola' scenderà oggi in 60 piazze italiane per chiedere la riapertura degli istituti in presenza e in sicurezza.