Coronavirus nel mondo: le ultime news Paese per Paese

A livello globale le vittime sono finora oltre 470mila. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito con oltre 2,3 milioni di casi e più di 120mila vittime. Resta grave la situazione in Brasile e in tutta l'America Latina, anche se il trend sembra in stabilizzazione. La Cina ha confermato 22 nuovi casi, 13 locali - tutti a Pechino - e 9 importati o di ritorno

Il coronavirus continua a diffondersi in molti Paesi. Secondo i dati della Johns Hopkins University, al 23 giugno sono oltre 9 milioni le persone contagiate nel mondo. I casi accertati nel mondo, secondo i conteggi dell'università americana, sono quasi 9,1 milioni, per la precisione 9.098.855, e le vittime sono oltre 470mila, 472.172 (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito con oltre 2 milioni e 300mila casi, superati i 120mila morti. Resta molto grave la situazione anche in Brasile, dove i contagi sono oltre 1,1 milioni. In Medio Oriente preoccupa il Pakistan, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati quasi 4mila nuovi casi.

Germania vedi anche Coronavirus, la diffusione globale in una mappa animata In Germania l’indice R0, ieri, è salito di oltre un punto in un giorno ed è arrivato a 2,88. Sale quindi il numero medio di infezioni secondarie causate da ciascun individuo infetto da Coronavirus. Nella giornata precedente il valore si fermava a 1,79, come ha fatto sapere il Robert Koch Institute (Rki). Intanto il focolaio scoppiato nella fabbrica di carne della Tönnies, a Rheda-Wiedenbrück nel Nord Reno-Vestfalia, diventato un nuovo epicentro dell’epidemia di Covid-19 nel Paese, ha raggiunto i 1.533 contagiati (ma si attendono gli esiti di altri test), mentre 7mila tra lavoratori e familiari sono in quarantena. Portogallo In Portogallo i contagi sono tornati ad aumentare e questo ha portato il governo a ripristinare le misure di contenimento nella regione di Lisbona, la più piccola ma più popolosa del Paese, che negli ultimi giorni ha registrato nuovi focolai. Il Portogallo aveva attuato una strategia di lockdown che si era dimostrata particolarmente efficace, limitando di molto i positivi. Ora, però, nuovi focolai preoccupano il governo.

Un'immagine di Lisbona, dove sono state ripristinate misure di contenimento - ©Getty

Stati Uniti I morti per coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 425. I decessi complessivi dall'inizio della pandemia sono 120.393. Intanto altri due componenti dello staff di Donald Trump che hanno preso parte all'evento di Tulsa, in Oklahoma, sono risultati positivi al coronavirus. Lo ha fatto sapere il comitato elettorale del presidente statunitense. Prima del comizio il comitato aveva detto che sei altre persone che avevano lavorato all'evento erano risultate positive. Cina La Cina conferma 22 nuovi casi di coronavirus, 13 di trasmissione locale tutti a Pechino, e nove importati o di ritorno. Nella capitale sono 249 i casi di trasmissione locale diagnosticati dall'11 giugno, quando è stata accertata una nuova ondata di contagi legati al mercato all'ingrosso di Xinfadi. Ieri le autorità di Pechino hanno confermato che circa 2,3 milioni di abitanti della capitale - il 10% della popolazione - sono stati sottoposti ai test per il Covid-19 tra il 13 e il 19 giugno. Oggi la Commissione sanitaria nazionale non ha segnalato altri decessi a causa della pandemia e il bilancio rimane fermo a 4.634, mentre il numero dei casi confermati è salito a 83.418 con 78.425 pazienti dichiarati guariti.

America Latina vedi anche Coronavirus Brasile, oltre 50mila morti: foto del cimitero di Manaus Resta preoccupante la situazione in America Latina, dove i contagi sono a quota 2.090.751 (+39.714) e i morti 97.544 (+1.820), secondo quanto emerge da una elaborazione statistica dell'Ansa sulla base dei dati ufficiali di 34 Nazioni e territorio latinoamericani. I dati suggeriscono comunque una stabilizzazione del trend, soprattutto dal Brasile, secondo Paese al mondo più colpito dopo gli Usa, dove nelle ultime 24 ore i contagiati hanno raggiunto quota 1.106.470 (+21.432), di cui 51.271 (+654) morti. In seconda e terza posizione restano il Perù (257.447 e 8.223) e il Cile (246.963 e 4.502). Seguono Messico (185.122 e 22.584) dove le misure adottate non sembrano sufficienti a contenere la pandemia, Colombia (71.183 e 2.310), Ecuador, Argentina e Rep. Dominicana.

Una foto del cimitero di Manaus, in Brasile, sempre più esteso a causa del numero delle vittime - ©Ansa