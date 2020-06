Coronavirus in Italia e nel mondo, le news di oggi 24 giugno. LIVE

I numeri della pandemia in Italia sono ai minimi da febbraio: diciotto morti e 122 contagi, con circa 40mila tamponi. La Lombardia scende sotto i mille ricoveri. Nessun decesso in 12 Regioni. Ma in Europa c'è un'ondata di ritorno in Germania, in lockdown per oltre mezzo milione di persone dopo il focolaio nel macello in Nord Reno-Vestfalia e in Portogallo. A Lisbona richiudono bar e centri commerciali