Doveva corrersi il primo novembre la maratona di New York del 2020, e invece non si farà. La popolare corsa di resistenza è stata annullata a causa di problemi di sicurezza in seguito alla pandemia di coronavirus (IL LIVE). Lo ha annunciato l'associazione New York Road Runners, che organizza l'evento. È la seconda volta che la gara la maratona più popolare al mondo è stata annullata, dopo la parentesi del 2012 a seguito del passaggio dell'uragano Sandy. Quella di quest'anno sarebbe stata la cinquantesima edizione della corsa.