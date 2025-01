Serie A, i recuperi: Como-Milan 1-2, ora Atalanta-Juve 0-0. LIVE

Si recuperano oggi due partite della 19esima giornata rinviate per gli impegni delle squadre in Supercoppa. Alle 18.30 il Milan in trasferta ha vinto in rimonta 2-1 contro il Como: a segno Diao, poi Theo Hernandez e Leao. Alle 20.45 è iniziata la sfida tra Atalanta e Juve a Bergamo

Dopo il rinvio per gli impegni in Supercoppa, si recuperano oggi due partite della 19esima giornata di Serie A. Alle 18.30 il Milan, tornato con il trofeo dall’Arabia Saudita, vince in rimonta 2-1 a Como. Alle 20.45 è iniziata la sfida tra Atalanta e Juventus. Domani, mercoledì 15, si recupera l’ultimo match: Inter-Bologna, alle 20.45 ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

La cronaca di Como-Milan

Il Milan vince 2-1 in trasferta contro il Como. Il primo tempo si chiude senza reti. I rossoneri partono super aggressivi, ma le occasioni migliori sono per i padroni di casa. Da segnalare il giallo al 20’ a Morata per un fallo su Diao: lo spagnolo era diffidato e salterà la partita con la Juventus. A rischio anche Pulisic, che rimane a terra poco prima dell'intervallo e resta negli spogliatoi. La partita si sblocca al 60’: Caqueret allarga a destra per Diao, che si accentra e di sinistro batte Maignan. Al 66’ altro cambio forzato per il Milan: problema muscolare per Thiaw. I rossoneri pareggiano al 71’: calcio d’angolo, Theo Hernandez colpisce male la palla in mezza rovesciata e viene fuori un pallonetto che beffa il portiere avversario. Al 76’ il Milan ribalta il match: Abraham serve Leao in profondità, il portoghese trova un tocco sotto vincente. Il Como ci prova: all’86’ Maignan salva con un piede su un tiro da due passi di Cutrone, al 92' Belotti non arriva su un cross teso davanti alla porta. Il risultato non cambia più: finisce 2-1 per il Milan.

Il tabellino di Como-Milan 1-2 (HIGHLIGHTS)

15' st Diao (C), 26' st Hernandez (M), 31' st Leao (M)



COMO (3-4-2-1): Butez; Goldaniga, Dossena (39' st Gabrielloni), Kempf; Van der Brempt, Engelhardt (27' st Perrone), Da Cunha, Fadera; Strefezza (1' st Caqueret), Diao (45' st Verdi); Cutrone (45' st Belotti). All.: Fabregas



MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw (22' st Gabbia), Hernandez; Bennacer (1' st Musah), Fofana (27' st Camarda), Reijnders; Pulisic (1' st Jimenez), Morata (1' st Abraham), Leao. All.: Conceiçao



Ammoniti: Morata, Bennacer, Thiaw, Jimenez, Musah, Kempf, Leao per gioco falloso.