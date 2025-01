La cronaca di Udinese-Atalanta

Finisce senza reti tra Udinese e Atalanta. Più occasioni per i padroni di casa, che ci provano soprattutto con Thauvin e con Sanchez ma trovano un super Carnesecchi. Il nino maravilla - alla prima da titolare in campionato - disegna calcio e costringe la Dea a interventi ruvidi per fermarlo. Al 32' il vantaggio friulano sembra cosa fatta: sugli sviluppi di un corner, Bijol incorna da pochi passi ma Carnesecchi ha un riflesso straordinario e riesce a smanacciare sulla riga. La squadra di Runjaic è ancora pericolosa alla fine del primo tempo: su traversone dalla sinistra di Kamara, Sanchez anticipa tutti e di testa centra in pieno il palo; la sfera torna al centro dell'area e il cileno calcia a botta sicura, ma il suo siluro si stampa sulla traversa e torna verso il dischetto, dove Lovric si avventa e con un'incornata costringe Carnesecchi al secondo miracolo di giornata, respingendo di mano tra le gambe di Ehizibue, a un passo dalla linea di porta. Occasioni per l’Udinese anche nel secondo tempo. Nell’ultimo quarto d’ora l’Atalanta cresce e ci prova con più continuità, ma la difesa avversaria tiene. Al 94’ la dea va vicina al vantaggio: Samardzici si libera al limite e con una rasoiata delle sue costringe Sava a una grande parata. Finisce 0-0.

Il tabellino di Udinese-Atalanta 0-0 (HIGHLIGHTS)

UDINESE (4-3-1-2): Sava, Kristensen, Bijol, Solet, Ehizibue (6' st Modesto), Lovric (22' st Atta), Karlstrom, Payero (22' st Ekkelenkamp), Kamara, Thauvin, Sanchez (34' st Iker Bravo). All.: Runjaic



ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Scalvini (1' st Kossounou), Djimsiti (22' pt Hien), Kolasinac, Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta, Pasalic (16' st Saramdzic), Lookman (16' st Zaniolo), De Ketelaere (36' st Brescianini). All.: Gasperini



Ammoniti: Lovric, Kolasinac, Scalvini per gioco falloso.