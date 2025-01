Serie A, Lazio-Como 1-1: sblocca Dia e risponde Cutrone. HIGHLIGHTS

La cronaca di Lazio-Como (GLI HIGHLIGHTS)

Subito pericolosi Fadera, con Provedel che in uscita lo anticipa, e Nico Paz. Il Como tiene ritmi alti e ci prova anche Kempf: colpo di testa sull’incrocio dei pali. Diverse la chance per Nico Paz, che al 20’ esce per infortunio, ma a sbloccare il risultato è la Lazio che al 34’ trova il gol del vantaggio con Dia. Nella ripresa colpo di testa di Dossena, Gigot salva sulla linea. Al 57' Lazio in 10 per doppia ammonizione di Tchaouna. Grande occasione per Strefezza che di testa non trova la porta, poi pericolosi Isaksen e Fadera. Al 72' pareggia il Como: rete di Cutrone. Poi ottima chance per i padroni di casa, ma Guendouzi davanti a Butez si ostacola con Dia e non calcia in porta. Quattro i minuti di recupero, poi il match termina sull'1-1.

Il tabellino di Lazio-Como 1-1

34' Dia (L), 72' Cutrone (C)

LAZIO (4-2-3-1): Provedel, Lazzari (15' st Marusic), Gigot, Romagnoli, Pellegrini (15' st Tavares); Guendouzi, Rovella; Isaksen (28' st Hysaj), Tchaouna, Dele-Bashiru; Dia. All.: Baroni

COMO (4-2-3-1): Butez, Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno (24' st Belotti); Engelhardt, Da Cunha; Strefezza (40' st Kone), Paz (20' pt Diao), Fadera; Cutrone (40' st Mazzitelli). All.: Fabregas

Espulso: al 13' st Tchaouna.

Ammoniti: Kempf, Pellegrini, Tchaouna, Rovella, Diao, Engelhardt per gioco falloso.