Serie B, finale playoff: Cremonese batte Spezia 3-2 e torna in Serie A

I lombardi vincono sui liguri grazie ai gol di De Luca (25' e 79') e Collocolo (62'). Alla squadra di D'Angelo sarebbe bastato non perdere per il passaggio alla massima serie

La Cremonese torna in Serie A. La squadra di Giovanni Stroppa ha vinto per 3 a 2 in casa dello Spezia nella finale di ritorno dei playoff di Serie B (dopo lo 0-0 dell’andata) e si è conquistata così la promozione, già ottenuta anche da Pisa e Sassuolo. Ai liguri sarebbe bastato non perdere per salire nella massima serie.