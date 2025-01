Calcio, Luigi De Siervo rieletto ad della Lega di Serie A

Avvocato dal 1994, per De Siervo si tratta del terzo mandato come amministratore delegato della Lega Serie A. Era stato infatti eletto per la prima volta nel 2018, venendo poi confermato nel 2021

Luigi De Siervo è stato rieletto amministratore delegato della Lega Serie A con 17 voti, nel corso dell'assemblea di Lega Serie A che si è svolta oggi a Milano. Già votato ad nel 2018 e confermato nel 2021, De Siervo è avvocato dal 1994. Prima del ruolo che ha svolto e svolgerà ancora in Lega, è stato dirigente responsabile Rai Trade nel settore Commercializzazione Tv, Home Video e Canali Tematici (2008-2010). In seguito, fino al 2014 ha ricoperto il ruolo di direttore commerciale Rai e dal luglio 2014 di Amministratore Delegato di Rai Com. In seguito ha ricoperto l’incarico di ad di Infront Italy, società impegnata in attività di produzione, acquisto e cessione di programmi tv in Italia e all’estero. Da tempo porta avanti una battaglia contro la pirateria, uno dei punti fermi dei suoi mandati. Per quanto riguarda il tema del compenso dell'ad, il tutto è stato rinviato e se ne parlerà nei prossimi giorni.