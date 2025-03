Ferrari a Milano, evento F1 con Hamilton e Leclerc: programma e orari

Un pomeriggio ricco di appuntamenti per celebrare la Scuderia con sede a Maranello, dalla street demo alla presentazione dei piloti sul palcoscenico di Piazza Castello, pronti a condividere con gli appassionati gli ultimi momenti prima della partenza per Melbourne, la prima tappa della stagione 2025 ascolta articolo

Milano si prepara ad accogliere un evento dedicato agli appassionati della Scuderia Ferrari: oggi, prima della partenza per Melbourne, città del Gran Premio d’Australia e prima tappa della stagione di Formula 1 2025, Charles Leclerc e Lewis Hamilton saranno presenti al “Drivers’ Presentation by UniCredit”. Piazza Castello, nel centro del capoluogo lombardo, diventerà il palcoscenico di questo evento, reso possibile grazie alla collaborazione tra la Scuderia Ferrari HP e il Premium Partner UniCredit, con il supporto del Comune di Milano. L’atmosfera, già dalla mattina, si preannuncia entusiasmante e sono attesi migliaia di tifosi rossi per vedere dal vivo i protagonisti della prossima stagione F1, dopo sei anni dall’ultima grande celebrazione Ferrari, tenutasi in Piazza Duomo in occasione dei 90 anni dalla fondazione della squadra.

Programma e orari Il programma del pomeriggio è ricco di appuntamenti: l’evento inizierà a Piazza Castello alle ore 16, con musica e DJ set dal vivo; poi, dalle ore 17, saliranno sul palco Benedetto Vigna, CEO di Ferrari, e Andrea Orcel, CEO di UniCredit, accolti dai volti di Sky Sport (Media Partner dell’evento) quali Carlo Vanzini e Vicky Piria. Sul palcoscenico saranno anche presenti alcune monoposto di Formula 1, come quella scelta per l’evento di lancio di Londra dello scorso anno e due monoposto storiche (la F2004 con cui Michael Schumacher vinse il suo quinto titolo a Maranello e la 248 F1 del 2006, l’ultima guidata dal campione tedesco in carriera con la Ferrari). Successivamente, l’attenzione si sposterà sulla street demo, con il commento di Vanzini e Ivan Capelli, come avviene per il Gran Premi di Formula 1. Una volta terminato lo spettacolo, il Team Principal Fred Vasseur interagirà con i presentatori e il pubblico, in vista dell’arrivo dei due piloti, che risponderanno alle domande dei tifosi e condivideranno con loro i pensieri a poco più di una settimana prima del Gran Premio di Melbourne. Approfondimento F1 2025, test in Bahrain: Hamilton e Leclerc in pista con le Ferrari

La street demo La street demo in programma vedrà Leclerc e Hamilton esibirsi a bordo di due monoposto di Formula 1, nei pressi di Piazza Castello, viale Girolamo Gadio, via Pietro Paleocapa e via Marco Minghetti, tra accelerazioni, rapidi pitstop e manovre sceniche. Charles sarà al volante di una SF90, come quella con la quale ha conquistato le sue prime due vittorie in carriera (a Spa-Francorchamps e a Monza); Lewis, invece, guiderà una SF21, la monoposto utilizzata dalla scuderia un paio di stagioni più tardi. Vedi anche Ferrari SF-25, svelato nome monoposto Hamilton e Leclerc per Mondiale