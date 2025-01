Ferrari SF-25, svelato nome monoposto Hamilton e Leclerc per Mondiale

"New Year, new name". Con un post sul social X la Ferrari annuncia il nome in codice della nuova monoposto che parteciperà al Mondiale 2025 di Formula 1. Si chiamerà SF-25 la vettura che sarà presentata il prossimo 19 febbraio a Fiorano e che sarà guidata da Lewis Hamilton e Charles Leclerc nel prossimo campionato che prenderà il via a Melbourne in Australia il 16 marzo.