Nba, Los Angeles Lakers ceduti a Mark Walter per 10 miliardi

Le parole e il ruolo di Magic Johnson



Sponsor dell'operazione, la leggenda dei Lakers Earvin "Magic" Johnson, socio in affari di Walter, che è stato tra i primi a commentare la notizia. "I tifosi dei Lakers dovrebbero essere estasiati", ha scritto Johnson su X. "Un paio di cose che posso dirvi su Mark: è motivato dalla vittoria, dall'eccellenza e dal fare tutto nel modo giusto. E metterà in campo le risorse necessarie per vincere! Capisco perché Jeanie Buss abbia venduto la squadra a Mark Walter, perché sono proprio simili". Insomma la fine di un’epoca che dal 1979, anno in cui i Buss divennero proprietari, ha regalato alla Città degli Angeli ben 11 titoli NBA, l’ultimo nel 2020.