Serie A, il Milan batte il Verona 3-0. Ora Cremonese-Napoli

I rossoneri piegano i veneti con il solito Pulisic e la doppietta di Nkunku. Dopo il match dei partenopei nel pomeriggio, alle 18 in programma Bologna-Sassuolo e alle 20.45 Atalanta-Inter
Nella 17esima giornata di Serie A il Milan ha battuto il Verona 3-0 (Pulisic e doppietta di Nkunku). In corso Cremonese-Napoli, poi alle 18 c'è Bologna-Sassuolo e alle 20.45 Atalanta-Inter. Sabato 27 dicembre si sono giocati cinque match: Parma-Fiorentina 1-0, Torino-Cagliari 1-2, Lecce-Como 0-3, Udinese-Lazio 1-1 e Pisa-Juventus 0-2. Chiude la 17esima giornata Roma-Genoa, in programma lunedì 29 dicembre alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
La cronaca di Milan-Verona (GLI HIGHLIGHTS)
Primo tempo difficile per il Milan: la prima chance è di Loftus-Cheek, con un destro deviato dal limite dell'area. Alla mezz'ora Nkunku non arriva sull'assist di Rabiot. Ma nei minuti di recupero arriva l'1-0 firmato da Pulisic su torre sempre di Rabiot (46'). A inizio ripresa Nkunku si sblocca in campionato con due gol in cinque minuti (48', 53'), di cui il primo su rigore.
Il tabellino di Milan-Verona 3-0
Gol: 46' Pulisic; 48' rig. e 53' Nkunku
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Tomori (40' st Odogu), Pavlovic; Saelemaekers (30' st Athekame), Loftus-Cheek (25' st Fofana), Modric (25' st Jashari), Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (30' st Ricci), Nkunku (1 Terracciano, 96 Torriani, 2 Estupinan, 38 Castiello). All. Allegri
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke (30' st Serdar), Niasse, Elmusrati (40' st Harroui), Bernede, Bradaric (20' st Valentini); Mosquera (1' st Sarr), Giovane (1' st Orban). All. Bertolini
Ammoniti: Elmusrati (V) per gioco falloso.
Milan-Como, salta la partita di Serie A a Perth in Australia
In corso Cremonese-Napoli
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Grassi, Payero, Zerbin, Pezzella; Vardy, Sanabria. All. Nicola
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. All. Conte
Supercoppa Italiana al Napoli, Bologna battuto 2-0
